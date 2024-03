​Cabo Verde participa no 2º Workshop de Informação e Sensibilização da Rede de Jornalistas do ROGEAP

Cabo Verde vai marcar presença no 2º workshop de Informação e Sensibilização da Rede de Jornalistas do Projeto Regional de Acesso à Eletricidade Fora da Rede (ROGEAP) que decorre de 13 a 14 de Março em Lomé, Togo. De Cabo Verde participam o jornalista Pedro Paulo Moreira, chefe de informação da Rádio de Cabo Verde e Joarel Barros, responsável pela Comunicação no CEREEC.

Os 19 pontos focais da comunicação social dos 19 estados membros do Projecto ROGEAP participam de 13 a 14 de Março de 2024 em Lomé, Togo, nos trabalhos do 2º Workshop de Informação e Sensibilização sobre as actividades implementadas pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e o Banco de Desenvolvimento da África Ocidental (BOAD) no âmbito do Projecto ROGEAP. A cerimónia de abertura deste workshop foi presidida por Arnaud Kouadio Ba, em representação da Comissária Sédiko Douka responsável pelas Infraestruturas, Energia e Digitalização da Rede de Jornalistas ROGEAP. O Projecto Regional de Acesso à Electricidade Fora da Rede (ROGEAP) é financiado pelo Banco Mundial, pelo Fundo para as Tecnologias Limpas e pela Direcção de Cooperação Internacional do Governo dos Países Baixos. O projecto faz parte do programa da CEDEAO sobre o acesso a serviços de electricidade sustentáveis, contribuindo directamente para os objectivos da Política de Energias Renováveis da CEDEAO, que visa proporcionar o acesso universal à electricidade na região até 2030. O projecto tem duas componentes principais que incluem o desenvolvimento de um mercado regional para sistemas solares fotovoltaicos fora da rede, bem como a possibilidade de o sector privado aceder ao financiamento de produtos solares fotovoltaicos fora da rede. O seminário de Lomé visa actualizar os membros da rede sobre as actividades implementadas pelo projecto desde o seu início e será presidido pelo Comissário da CEDEAO para as Infra-estruturas, Energia e Digitalização, Sediko Douka.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.