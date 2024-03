Cruz Vermelha materializa 90% das acções em 2023

O presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde afirmou que apesar do contexto das crises, 2023 foi um ano em que foram materializadas 90 por cento (%) das acções e mantido o funcionamento dos principais projectos da instituição.

Em declarações à Inforpress, o presidente da Cruz Vermelha, Arlindo Carvalho, salientou que o ano de 2023 foi um bom ano para a instituição que conseguiu materializar o seu plano operacional com resultados muito satisfatórios.

"No ano passado a Cruz Vermelha continuou a trabalhar com o seu plano estratégico e a implementar os projectos de reforma institucional. Um grande marco que de uma forma ou de outra condicionou o mundo inteiro e com o respaldo muito forte a nível de Cabo Verde tem a ver com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e nos últimos meses no Médio Oriente.

Salientou que a Cruz Vermelha de Cabo Verde é uma instituição que nasceu de desafios, cresceu com desafios e as acções desenvolvidas permitiram reforçar a credibilidade da instituição a nível internacional e incrementar a diplomacia humanitária.

"Consideramos que conseguimos atingir cerca de 90% dos nossos planos em 2023 e os 10% não foram simplesmente materializados devido às crises e à conjuntura internacional e foram projectados para o ano que ora se inicia", ressaltou.

Para 2024, apontou a entrada em funcionamento da plataforma dos jogos, instalação da Escola Nacional de Cuidados como uma das prioridades da Cruz Vermelha de Cabo Verde.

A referida escola, explicou, será um espaço que albergará muitos projectos e várias acções em matéria de formação no domínio dos primeiros socorros, cuidados, saúde primária em várias vertentes e que a mesma entrará em funcionamento ainda este ano.

"A Escola Nacional de Saúde e Cuidados é vista não só como uma instituição que vai ao encontro das necessidades actuais do país em matéria de cuidados relacionados com a população sénior, mas também com as pessoas que carecem de uma atenção especial. Para além das pessoas com baixa renda temos também de projectar formas de amparar esta camada da população desfavorecida", indicou.