​Rede de Defensores de Direitos Humanos recebe homóloga da Guiné-Bissau para intercâmbio e cooperação

A Rede de Defensores de Direitos Humanos de Cabo Verde (RDDHCV) recebe de segunda-feira, 18, a sexta-feira, 22, uma visita da sua homóloga da Guiné-Bissau para intercâmbio e fortalecimento dos laços de cooperação.

A delegação da Guiné-Bissau, composta por “membros proeminentes” da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau (RDDH) e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, de acordo com uma nota de imprensa, visa estabelecer e fortalecer as conexões entre as duas Redes Defensores de Direitos Humanos.

A iniciativa, frisa a mesma fonte, marca um “passo significativo” no fortalecimento dos laços entre as duas nações no que diz respeito aos direitos humanos.

“Ao promover um projecto de intercâmbio, ambas as redes têm como intuito aprimorar suas capacidades institucionais e colaborar de forma mais eficaz na promoção e protecção dos direitos humanos em suas respectivas regiões”, lê-se na nota de imprensa.

Durante a estada da RDDH da Guiné-Bissau em Cabo Verde prevê-se um intercâmbio de conhecimentos e melhores práticas, visando o desenvolvimento contínuo dos direitos humanos em ambas as nações.

A troca de experiências, por seu lado, permitirá não apenas um enriquecimento mútuo, mas também a identificação de áreas de cooperação futura para enfrentar desafios comuns.

A visita, finaliza a nota, representa um “passo significativo” rumo à construção de um mundo mais justo e igualitário para todos os cidadãos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau.