Trabalhador morre após queda de betão em obra em Cidadela. 9 outros ficaram feridos

Um acidente envolvendo a queda de uma cofragem de cimento numa obra na Cidadela, nas proximidades da Escola Portuguesa de Cabo Verde, resultou na morte de um trabalhador com cerca de 30 anos. Trabalhador morreu no local, nove outros ficaram feridos.

O comandante dos Bombeiros da Praia, Carlos Teixeira, confirmou o acidente ao Expresso das Ilhas.

O incidente ocorreu hoje de manhã perto da hora de almoço, quando a placa de betão se desprendeu e atingiu alguns trabalhadores, causando ferimentos e a morte de um trabalhador.

“Quando lá chegamos, constatamos que o betão feito num armazém acabou por cair. Conseguimos levar alguns feridos para o Hospital e teve um óbito no local. Duas pessoas estavam soterradas, conseguimos retirar um com vida e a outra morreu no lugar”, disse Carlos Teixeira.

Na origem do acidente terá estado o desabamento de uma cofragem de cimento.

Entretanto, a directora clínica do Hospital Universitário Agostinho Neto, Hirondina Spencer disse ao Expresso das Ilhas que no serviço de Urgência deram entrada 9 feridos.

“Há uma pessoa com traumatismo craniano que requer mais cuidado, mas nenhum está em estado crítico”, informou.