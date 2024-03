Incêndio destrói sete moradias na comunidade dos Rabelados

Um incêndio atingiu hoje a comunidade dos Rabelados resultando na perda da moradia de sete famílias e na destruição do pasto utilizado pelos criadores de gado locais.

Segundo um comunicado da Câmara Municipal de São Miguel, os bombeiros municipais foram rapidamente mobilizados para o local.

“Todas as diligências estão a ser tomadas no sentido de identificar os afectados, realojar as famílias prestando-lhes toda a assistência necessária”, escreveu a edilidade.

Segundo a Câmara, todas as actividades previstas para hoje foram canceladas, com todos os esforços concentrados na assistência à comunidade afectada pelo incêndio.

A comunidade dos Rabelados formou-se a partir de grupos de cidadãos que se revoltaram, e em consequência isolaram-se do resto da sociedade, devido às reformas à igreja católica introduzidas pelo então governo colonial, nos anos 40 do século passado.

A maior comunidade de Rabelados vive actualmente em Espinho Branco, concelho de São Miguel.