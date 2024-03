Ilha do Maio: Nove indivíduos em Prisão Preventiva no âmbito da Operação Marujo

Dezanove indivíduos, entre os quais três mulheres, foram detidos, fora de flagrante delito, após buscas domiciliárias, na ilha do Maio, anunciou este sábado, 30, a Procuradoria Geral da República. Após primeiro interrogatório, foi ordenada prisão preventiva a nove dos arguidos.

A operação, apelidada de Operação Marujo, ocorreu na sequência de quatro autos de instrução registrados na Procuradoria da República da Comarca do Maio. “Seguidamente, no Departamento Central de Acção Penal da Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público promoveu a emissão de mandado de buscas domiciliares à residência de 22 indivíduos”, refere a nota da Procuradoria, que, no entanto, não especifica a data da operação, realizada em conjunto com a Polícia Judiciária e com a Polícia Nacional.

Foi ordenada a detenção, fora de flagrante delito, de dezanove indivíduos, sendo dezasseis do sexo masculino e três do sexo feminino, suspeitos da prática dos crimes de tráfico de droga de alto risco, associação criminosa para tráfico, roubo agravado, arma agravada e lavagem de capitais.

Efectivadas as referidas detenções dos suspeitos e submetidos os mesmos ao primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, foi aplicada, como medida de coacção, prisão preventiva a nove arguidos, sendo oito do sexo masculino e um do sexo feminino. Aos restantes, foi aplicada interdição de saída do país, cumulada com proibição de ausentar-se judicialmente da ilha do Maio sem autorização judicial e apresentação periódica semanal da Esquadra Policial do Maio.

“Os referidos processos, que continuam em investigação no Departamento Central de Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, permanecem em segredo de justiça”, lê-se ainda na nota da Procuradoria.