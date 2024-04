Leadership Summit Cabo Verde regressa dedicada à “liderança atlântica”

A cidade da Praia acolhe, de 7 a 10 de Maio, a segunda edição da Leadership Summit Cabo Verde. Data avançada hoje à imprensa, pelos organizadores do evento, durante a apresentação do projecto aos parceiros

Filipe Vaz, director geral da Tema Central, entidade que organiza a Leadership Summit revela que o grande tema para este ano é a "Liderança Atlântica".

“O que queremos é trazer para o palco o posicionamento de Cabo Verde, aproveitando a sua localização geoestratégica, como um ponto focal importantíssimo entre a Europa, África e América (...) colocar na ordem do dia e tentar que as lideranças de Cabo Verde ganhem esta perspectiva de que podem, sim, desempenhar uma função muito relevante enquanto líderes do Atlântico, beneficiando da sua posição geoestratégica”. afirma.

Felipe Vaz explica que as actividades da Leadership Summit acontecem durante o ano inteiro, apesar de terem pouca visibilidade para o público.

“Envolvendo vários líderes de Cabo Verde e a reflectir sobre as questões que se levantam, como é que se podem resolver os problemas, colocando-os em contacto com líderes de outros países, nomeadamente de Portugal e dos PALOP”, frisa.

Sustentabilidade energética, digital e ambiental, turismo sustentável, educação e formação de lideranças são os eixos da edição deste ano.

A Leadership Summit Cabo Verde tem como objectivo estimular e motivar as lideranças do país na promoção de um crescimento sustentável.