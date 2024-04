​Cerimónia de 50 anos da Libertação dos Presos Políticos do Tarrafal com conferência e espectáculo musical

O programa de cerimónia da comemoração dos 50 anos da Libertação dos Presos Políticos do Tarrafal prevê a realização de uma conferência e espectáculo musical com artistas de Cabo Verde, Portugal, Angola e Guiné-Bissau.

Numa nota enviada, a Presidência da República indicou que o Cinquentenário da Libertação dos Presos Políticos do Tarrafal será assinalado com um programa de comemorações a decorrer no dia 1 de Maio, no antigo Campo de Concentração, em Chão Bom, Tarrafal de Santiago.

Neste sentido, a mesma fonte informou que o Presidente da República, José Maria Neves convidou os seus homólogos da Guiné-Bissau, Angola e Portugal, que já confirmaram presença neste ato.

A mesma fonte sublinhou que este acto simbólico reafirma o compromisso com os ideais da liberdade, autodeterminação e tolerância. “Muito mais que um marco na história de Cabo Verde, trata-se de um capítulo essencial com repercussão nos movimentos de libertação nacional nas antigas colónias portuguesas em África”.

Para a mesma fonte, comemorar os 50 anos da Libertação dos Presos Políticos do Tarrafal, no espaço que hoje alberga o Museu, é um acto de preservação da memória e um contributo para a educação das gerações mais recentes sobre os horrores do passado colonial.

“O Museu do Campo de Tarrafal é um testemunho vivo das lutas e conquistas do povo cabo-verdiano, de todos que ali estiveram presos e que resistiram à opressão e lutaram por justiça”, frisou a Presidente da República, no mesmo documento.

O programa prevê a conferência “Campo de Concentração do Tarrafal: Genealogia, Histórica, Modelos de Repressão e Memórias Transnacionais de Resistência”, a ser proferida pelo Professor Doutor Victor Barros.

Além disso, haverá “Concerto da Liberdade” que irá fechar o dia, com um espectáculo dos artistas de quatro países: Mário Lúcio (Cabo Verde), Teresa Salgueiro (Portugal), Paulo Flores (Angola) e Carina Gomes (Guiné-Bissau).

O programa de comemorações, conforme a mesma fonte, está orçado em aproximadamente oito milhões de escudos, é integralmente coberto pela parceria com diversas entidades do sector privado nacional e internacional.