Edição 1203

Destaque de manchete, na edição desta semana do Expresso das Ilhas, para o mais recente inquérito da Afrosondagem sobre a confiança na democracia e seus representantes em Cabo Verde.

Os cabo-verdianos estão a perder a confiança na democracia e seus representantes. Os resultados do novo inquérito realizado pela Afrosondagem, apresentado ontem, dia 17, mostra sinais preocupantes, com a queda generalizada dessa confiança em todas as instituições da República. Uma avaliação negativa do desempenho das instituições, somada a uma relação algo tensa entre Primeiro-ministro e Presidente da República e ao declínio das condições de vida são apontados como possíveis causas para esta perda de credibilidade.

Destaque igualmente para a reportagem sobre a ‘profissão’ de cuidador informal.

Em Cabo Verde, cuidar de familiares doentes é uma responsabilidade que recai maioritariamente sobre mulheres, que assumem a função de cuidadoras na informalidade. Sem remuneração, benefícios sociais ou apoio psicológico, enfrentam longas jornadas de trabalho que deixam marcas físicas, como dores nas costas, e emocionais, como o cansaço extremo.

Na Política damos destaque a mais uma sessão parlamentar que tem início esta quarta-feira. Em discussão vai estar o Plano de Cargos, Funções e Remunerações dos professores.

O PAICV já anunciou que vai votar contra a proposta que vai ser apresentada. Já o MpD acusa maior partido da oposição de ser prepotente e de desrespeitar o processo de aprovação do documento.

Destaque para a terceira e última parte da reportagem ‘O fim do 25 de Abril em Cabo Verde’.

Dia 19 DE Dezembro De 1974, há 50 anos, era assinado o Acordo de Lisboa. Antes, depois de Abril, a neutralização e a repressão políticas dos adversários do PAIGC, no arquipélago, ocorrem por iniciativa do partido e de populares mobilizados pelo mesmo. Repressão que contou com a conivência política e táctica e o apoio logístico do Movimento das Forças Armadas. É o MFA em Cabo Verde, que assume a responsabilidade política e a direcção operacional da prisão dos adversários políticos do PAIGC e que pressiona Lisboa para que o processo de entrega de poder seja acelerado.

Esta semana o Expresso das Ilhas entrevistou Nuno Calvão, Vice-Reitor da Universidade de Coimbra que esteve na Praia, onde apresentou a conferência ‘Democracia: Riscos e Desafios no Mundo Atual’.

Nesta conversa com o Expresso das Ilhas, o professor universitário defende que as democracias estão em risco e que as desigualdades socioeconómicas aumentaram a nível mundial. O crescimento dos radicalismos e extremismos um pouco por todo o mundo ocidental mostra que os cidadãos “deixaram de ter resposta” por parte dos partidos tradicionais, colocando em risco sociedades e projectos democráticos como os EUA e a União Europeia.

Na Cultura damos destaque à 3ª Edição da Gala do Prémio SCM que, este ano, se realiza em Santa Cruz no próximo dia 28.

Esta edição conta com a parceria da Câmara Municipal de Santa Cruz. As votações para o Prémio SCM decorrem de 17 a 21 deste mês, no site da SCM.

A ler, igualmente, os artigos de opinião ‘São Nicolau – um Natal de Sodad/di Sodadi’, da autoria de Paulo Veiga; ‘Metaverso e o VOC da língua portuguesa’, da autoria de João Neves e ‘Fundação para a Ciência, Inovação e Tecnologia: uma oportunidade perdida?’ de João Duarte Fonseca.