UCID reconhece ganhos no PCFR dos professores, mas aponta desafios por superar

A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID) reconhece os avanços do Plano de Carreira, Cargos e Remunerações (PCFR) para a classe docente, mas defende a necessidade de um trabalho contínuo na valorização da classe. Para os democratas-Cristãos a questão salarial está entre os principais ganhos do diploma.

Posição expressa hoje pela deputada Dora Oriana Pires, em conferência de imprensa realizada em São Vicente, de antevisão da segunda sessão plenária de Janeiro, que começa esta quarta-feira.

“O principal ganho foi o incremento salarial, que passou de dois para cinco mil escudos. O subsídio, por não ter redução da carga horária, passou a ser tributado, o que conta para efeitos de segurança social e no cálculo da pensão. Contudo, não podemos dar por encerrado o trabalho. A carreira docente precisa de ser continuamente valorizada”, afirma.

A deputada aponta críticas específicas ao diploma, nomeadamente ao regime de mobilidade, a introdução de requerimentos para férias e a atribuição de turmas a professores prestes a aposentar-se, bem como a transição dos professores sem licenciatura para o PCFR.

Noutra frente, a parlamentar destaca a necessidade de incentivar os professores de todos os níveis de ensino a prosseguirem com a sua formação académica.

“O Governo deve criar incentivos para que os professores, de todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao secundário, a prosseguirem com a sua formação académica, promovendo licenciaturas, mestrados e doutoramentos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem no país”, sublinha.

A votação final global da proposta de Lei que aprova o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações do pessoal docente é um dos destaques da agenda de trabalho da segunda sessão plenária deste mês.