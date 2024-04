Porto Novo: Obras de conclusão do centro de transformação do pescado retomadas no âmbito do projecto Terra Azul

As obras de remodelação da unidade de transformação do pescado no município do Porto Novo, em Santo Antão, já foram retomadas no âmbito do projecto Terra Azul, constatou a Inforpress no local.

A remodelação deste centro de transformação do pescado é uma das acções previstas no quadro do Projecto Terra Azul, lançado em Santo Antão em Janeiro de 2023 e que está a ser implementado pelo Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional (CERAI) e Associação dos Amigos de Natureza (AAN). O projecto Terra Azul, co-financiado pela cooperação espanhola e pelo Ministério do Mar, prevê um investimento de 70 mil contos nas pescas nas ilhas de Santo Antão e São Vicente durante dois anos. O projecto, além da transformação do pescado, aposta ainda na criação de plataformas de secagem do pescado nas comunidades piscatórias de Santo Antão, visando a melhoria das condições de higiene e de valorização do produto. Este projecto, que tem como parceiros as câmaras municipais das duas ilhas, entre outras instituições públicas, tem como objectivo geral o fortalecimento da segurança alimentar, a resiliência e a igualdade de oportunidades nas ilhas de Santo Antão e São Vicente.

