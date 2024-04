Fundação Gulbenkian apoia cuidados oncológicos nos Hospitais Centrais de Cabo Verde

A Fundação Calouste Gulbenkian e o Ministério da Saúde assinaram hoje um novo Protocolo para impulsionar o projecto Onco-CV - “Consolidar, Reforçar e Melhorar a abordagem das doenças oncológicas em Cabo Verde”.

Segundo um comunicado da Fundação Gulbenkian, o objectivo principal do projecto é estabelecer o Serviço de Oncologia no Hospital Baptista de Sousa, em Mindelo, e fortalecer a capacidade de diagnóstico em Anatomia Patológica e Imagiologia, além de melhorar as condições de tratamento cirúrgico, quimioterapêutico e de cuidados paliativos não só neste hospital, mas também no Hospital Central da Praia, Agostinho Neto.

“No âmbito deste projecto, no início de 2024, a Fundação Calouste Gulbenkian doou equipamento clínico especializado no valor aproximado de 90 mil euros a ambos os hospitais, nomeadamente ao Serviço de Oncologia Médica e de Anatomia Patológica do Hospital Agostinho Neto e do Hospital Baptista de Sousa, e ao Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital Agostinho Neto”, lê-se.

Entre os equipamentos doados estão uma câmara isoladora para preparação de citotóxicos, macas hospitalares, uma cama articulada, um carro de emergência, um chuveiro e lava olhos, um sistema de arquivo, um microscópio de dupla observação, uma mesa macroscópica, entre outros dispositivos e materiais essenciais para o diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas.

Além das doações de equipamentos e consumíveis, o projecto Onco-CV planeia facilitar a formação especializada de profissionais de saúde de Cabo Verde em Portugal, bem como fornecer formação on-the-job, com o suporte técnico dos Institutos Portugueses de Oncologia de Lisboa e do Porto.

O Onco-CV é o resultado de uma colaboração iniciada em 2016 entre a Fundação Calouste Gulbenkian e o Ministério da Saúde, com o lançamento do rastreio de base populacional do cancro do colo do útero.

Esta parceria foi consolidada em 2018 com o projecto “Melhoria do diagnóstico e tratamento de doenças oncológicas em Cabo Verde”, que incluiu a pós-graduação de 23 profissionais de saúde em domínios oncológicos, estágios de formação especializada em Portugal e a formação de mais de 40 profissionais localmente, fortalecendo a capacidade de diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas do país.