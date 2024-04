MFIDS assina protocolos de subvenção financeira com associações que actuam na área de deficiência

O Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social (MFIDS) assina hoje protocolos de subvenção financeira com associações dedicadas à área da deficiência, num evento marcado para às 15h30.

Segundo um comunicado do Governo, o objectivo é estreitar relações, promover a transparência e boa governança na gestão pública, estimular a cidadania e consolidar a democracia e a descentralização.

“Dado que a escassez de recursos financeiros é um dos principais obstáculos ao funcionamento administrativo das associações e ONGs na implementação de acções complementares às do governo central, o MFIDS, através da Direção Geral de Inclusão Social, tem trabalhado para reforçar a capacidade das instituições e organizações do setor público e privado atuantes na área de cuidados e deficiência”, lê-se no comunicado.