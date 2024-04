Auxiliares de limpeza do Hospital Agostinho Neto capacitados em boas práticas para controlo de infecções nas estruturas de saúde

A Direcção Nacional de Saúde, através do Programa Nacional da Segurança do Doente, iniciou hoje uma formação destinada aos auxiliares de limpeza em matéria de boas práticas para controlo de infecções nas estruturas de saúde.

Participam da formação, com a duração de uma semana, 226 auxiliares de limpeza do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), que recebem técnicas de prevenção e controlo das infecções nas estruturas da saúde.

A formação, segundo a presidente da Comissão de Controle de Infecção Intra-hospitalar, Miriam Lima, visa fomentar a “máxima atenção” para com a correta higiene das mãos no ambiente dos serviços de cuidados hospitalares, sobretudo ligados ao controlo efetivo das infecções.

“Com o intuito de entenderem quais são as zonas que deverão actuar, temos as zonas mais críticas e menos críticas do hospital, e também perceber qual é a urgência de actuação em cada área”, explicou Miriam Lima.

A intenção, referiu a presidente da Comissão de Controle de Infecção Intra-hospitalar, é minimizar os riscos e assim ter melhor controlo e contribuir para melhor funcionamento dos serviços de cuidado.

No entanto, adiantou que há desafios, mas o foco, segundo apontou, será incutir nos formandos a importância da higienização das mãos.

A iniciativa acontece no âmbito do Dia Mundial da Higienização das Mãos, celebrado no dia 5 de Maio.