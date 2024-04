Cruz Vermelha de Cabo Verde vai ter laboratório de análises clínicas no segundo trimestre

O presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) anunciou hoje a instalação do primeiro laboratório de análises clínica da instituição, prevista para o segundo trimestre deste ano, para reforçar respostas em matéria de saúde e cuidados.

Arlindo de Carvalho fez este anúncio à Inforpress, tendo salientado que a criação do referido laboratório se insere no âmbito dos projetos que foram desenhados em 2023 e que a Cruz Vermelha está comprometida em concretizar este ano.

“Estamos a falar no domínio da saúde e queremos com este projecto reforçar as respostas aqui no nosso País. E no segundo trimestre deste ano teremos este laboratório a funcionar e será o nosso primeiro laboratório e uma unidade integrante em todo o sistema de resposta da Cruz Vermelha”, salientou.

Destacou a importância e o impacto que este projecto terá na vida dos cabo-verdianos, lembrando que os laboratórios de análise clínica são essenciais para acompanhar a saúde dos pacientes e entender o que os sintomas estão tentando mostrar.

“Este é um projeto realmente importante. O que resultou nas acções desenvolvidas dos anos anteriores, que este ano vamos implementar. Falta limar algumas arestas, tem a ver com o reforço da capacidade de intervenção das nossas estruturas nas ilhas e nos concelhos”, acrescentou.

Reiterou ainda que a Cruz Vermelha de Cabo Verde está a trabalhar igualmente para a instalação da Escola Nacional de Saúde e Cuidados que, realçou, é vista pela Cruz Vermelha como não só uma instituição que vai ao encontro às necessidades actuais do país, em matéria de cuidados, mas também que irá dar uma “atenção especial” aos idosos.

Explicou ainda que a referida escola será um espaço que albergará muitos projectos e várias acções em matéria de formação no domínio dos primeiros socorros, cuidados e saúde primária, em várias vertentes, e que a mesma entrará em funcionamento ainda este ano.

Acrescentou, por outro lado, que o projecto irá dar resposta às demandas e atenção especial às classes da sociedade mais desfavorecidas.

“O projecto já está numa fase muito importante. Falta ultimar algumas questões. Acredito que, ainda este ano, vamos fechar este projeto e dar o salto para que Cabo Verde venha ter uma Escola Nacional de Saúde e Cuidados que poderá, a nível das ilhas, ajudar não só as autoridades, mas sobretudo as famílias”, declarou.

A Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) é a primeira organização de cariz humanitário e comunitário a existir em Cabo Verde.

O decreto-lei nº 2/75, constante do Boletim Oficial nº 3, que institui a Associação da Cruz Vermelha de Cabo Verde, foi publicado no dia 19 de Julho de 1975, ou seja, 14 dias após a independência nacional.

Tem por missão prevenir e atenuar o sofrimento humano, com imparcialidade e sem qualquer discriminação, nomeadamente de nacionalidade, raça, sexo, classe, religião ou ideologias políticas.