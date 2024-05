Geremias Furtado reconduzido na presidência do Conselho Directivo da AJOC

O jornalista Geremias Furtado foi hoje reeleito na presidência do Conselho Directivo da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), por unanimidade dos 40 votantes em assembleia-geral electiva, realizada na sede desta associação sindical no Plateau.

A lista única submetida ao escrutínio mereceu a confiança total dos membros, com o conselho directivo a manter-se praticamente intacto para este segundo mandato, Gisela Coelho que passa a dividir a vice-presidência com José Pedro dos Santos cabendo a Ariana Vaz a pasta de tesouraria.

O jornalista Jaime Rodrigues continua na presidência da Mesa da Assembleia-geral, João Almeida Medina assume a liderança do Conselho Deontológico, ao passo que Ângela Mendes fica com a presidência do Conselho Fiscal.

Na sua primeira reacção após a recondução ao cargo, Geremias Furtado disse que a direcção almeja continuar com a mesma dinâmica, apostar nas formações, de modo a que a AJOC possa ser interventiva e, sobretudo, conseguir dialogar com as entidades patronais no sentido de melhorar as condições dos jornalistas.

“É claro que diante dos desafios do mundo temos, também, de nos aproximar das nossas congéneres, sobretudo na nossa região africana, trazer mais parcerias no sentido de melhorar a prestação do jornalismo em Cabo Verde”, referiu, anunciando o desejo de reforçar a colaboração com o Centro de Formação dos Jornalistas de Portugal (Cenjor) de modo a trazer mais acções de formações.

Isto por argumentar que não basta a AJOC lutar pelos seus direitos enquanto trabalhadores, mas também ter capacidade para munir de ferramentas para que a associação esteja capaz de fazer o seu trabalho com todo o rigor e a qualidade necessária, ainda mais neste tempo em que a evolução vem correndo atrás da classe.

Geremias Furtado manifestou, por outro lado, a sua inquietação pela saída de alguns jornalistas, por ingressarem em cargos como assessoria ou por razões outras, mas disse que a AJOC continua a ser “de todos”, ressalvando para a importância de se todos se reunirem à volta da associação sindical numa luta pela liberdade de imprensa e que Cabo Verde tenha, efectivamente, uma comunicação forte e que saiba fazer o seu trabalho.

Geremias Furtado destacou os 100 % de votação favorável na lista apresentada e afirmou que o resultado satisfaz a si e a toda a equipa, mas que a existência de mais de uma lista reforça a democracia interna, pelo que clama pelo surgimento de novas ideias nos próximos escrutínios.