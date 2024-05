​Simão Rodrigues, José Carlos Semedo e Teresa Pinto são os vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo 2023

Os jornalistas Simão Rodrigues, da Inforpress, José Carlos Semedo, da Televisão de Cabo Verde, e Teresa Pinto, da Rádio de Cabo Verde são os vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo 2023, entregue sexta-feira, 03, pela AJOC.

Os prémios foram entregues aos vencedores na III edição da Gala Liberdade de Imprensa, na cidade da Praia, no âmbito do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ocasião em que o presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), Geremias Furtado, aproveitou para parabenizar todos os trabalhos a concurso.

O jornalista Simão Rodrigues, da Inforpress, venceu na categoria imprensa escrita com a reportagem “Reciclagem de garrafa de plástico e vidro une comunidade e sensibiliza população na proteção de ambiente”.

Na categoria Televisão, o prémio coube ao jornalista José Carlos Semedo da Televisão de Cabo Verde, na categoria Rádio o prémio foi para a jornalista Teresa Pinto com a reportagem “O despovoamento de Santo Antão”.

Também foram destacadas com menções honrosas, na categoria rádio, a jornalista Samira Furtado, com a reportagem “inocência Roubada”, na categoria televisão, a jornalista Silvana Gomes, da Televisão de Cabo Verde, com a reportagem “Comunidade à margem” e na imprensa escrita para o jornalista Daniel Almeida, com a reportagem “Indícios de contratos forjados na Câmara da Praia no tempo de Óscar Santos”.

Para a escolha destes vencedores, o júri, constituído por Joana Lopes, Marilene Pereira, Nardi Sousa, Wlodzimierz J. Szymaniak e Silvino Évora tiveram em conta os critérios da qualidade técnica, relevância, originalidade, criatividade e profundidade, adaptação da narrativa ao meio escolhido, pertinência e actualidade do tema/assunto, potenciais impactos/repercussões no comportamento individual e na mobilização social.