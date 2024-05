Brava recebe mais de 255 mil contos de investimento na melhoria do sector de energia eléctrica na ilha

​A ilha Brava está a receber um investimento no sector de energia eléctrica, orçado em mais de 255 mil contos e, conforme garantiu o administrador executivo, não haverá mais problema na produção nos próximos 25 anos.

Osvaldino Lopes, que está numa missão conjunta na “ilha das flores”, juntamente com o director da UGAO, Arikson Santana, e o director de Transporte e Distribuição de Energia na Electra Sul, Silvino Leal, falava à Inforpress, hoje, que, num futuro próximo, não haverá mais problemas na parte de produção, tendo em consideração o trabalha que está a ser preparado e executado neste concelho.

“Era necessário efectivamente ter novos geradores, do que gastar dinheiro novamente em reparar os existentes e neste sentido a Electra, em parceria e estreita sintonia com o município da Brava, na pessoa do presidente da câmara, Francisco Tavares, e com anuência e colaboração institucional e financeira do Governo de Cabo Verde, conseguimos implementar o nosso desejo”, salientou.

Segundo a mesma fonte, a Electra já tinha antecipadamente feito um trabalho que os olhos não vêem, realçando ainda que às vezes as pessoas só vêem a extensão da rede e da iluminação pública, mas realçou que esquecem que para ter uma iluminação pública, tem que ter a produção e a distribuição.

“Já investimos na reabilitação geral dos postos de transformação nesta ilha, um projecto orçado em mais de 14 mil contos que já está concluído e às vezes as pessoas não têm a noção do trabalho que estamos a fazer”, sublinhou.

Também informou que implementaram o trabalho reforço de potência instalada na Central de Favatal, sendo que vão instalar mais dois novos geradores de 810 kilovoltampere (KVA) cada, tendo em conta que no total, juntamente com as outras máquinas a ilha ficará com uma potência de cerca 3720 KVA, o que, considerou ultrapassa a demanda do município.

Daí, este responsável, disse ainda que o referido investimento está orçada em cerca de 50 mil contos, isso sem contar com as variáveis e adicionais, tendo em conta que neste concelho não tem uma máquina para transporte e levantamento de uma carga pesada, por isso, tiveram que recorrer a esses equipamentos na ilha de Santiago, uma vez, que o aluguer e transporte ultrapassa os sete mil contos.

“Tudo o que estamos a fazer a nível de produção na Brava é preparar para o futuro, tendo em conta que se encontra em andamento a construção de uma dessalinizadora de água, que tem uma demanda de potência bastante grande. E se a Electra não estiver preparada, não haverá condições, pois com os referidos investimentos, garanto que teremos todas as possibilidades”, garantiu.

Admitiu ainda, que a rede de média tensão da ilha é em série, ou seja, se houver um corte no cabo que vai até Nova Sintra, não haverá redundância para que efectivamente, o concelho seja alimentado via Furna, ou vise versa.

Sendo assim, Osvaldino Lopes explicou que é neste sentido que estão a investir num projecto fecho de anel de média tensão, nas localidades de Favatal, Furna e Nova Sintra e um outro fecho, Nova Sintra e Nossa Senhora do Monte, sendo que para este projecto o valor está orçado em 38 mil contos.

“Caso houver uma avaria num dos anéis, o município será alimentado numa outra saída, para além disso também temos a central fotovoltaica que é um projecto do Governo, mas somos nós que vamos explorar e este plano estará inserida dentro do sistema eléctrica da Brava, tendo em conta que este investimento de energias renováveis, está orçada em cerca de 150 mil contos”, informou.

Aquele administrador executivo garantiu que a Electra está a fazer esses investimentos, mas também vai fazer alguns arranjos, para poder dar mais conforto e dignidade aos seus colaboradores deste concelho e também assegurou que vai haver um acto de inauguração e entrega previsto para primeira semana do mês de Junho.