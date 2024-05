Tarrafal de Santiago acolhe 14ª edição do Sport BootCamp a partir de segunda-feira

​O município do Tarrafal, no interior de Santiago, acolhe a partir desta segunda-feira, 06, a 14ª edição do Sport BootCamp, um evento que vai reunir pessoas com ideias de negócio no sector desportivo durante seis dias.

A iniciativa, que terá lugar na sala de formação da Delegação Regional do Instituto do Desporto e Juventude (IDJ), é financiada pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), implementada pela organização WeCare, em parceria com o Grupo Desportivo Varandinha do Tarrafal.

Após uma semana repleta de formação nas principais áreas de empreendedorismo desportivo, os participantes vão apresentar as suas ideias a nível individual ou grupo, onde serão seleccionados os três melhores.

Ou seja, as três melhores ideias passam para a segunda fase de elaboração do seu projecto, que se vai iniciar na Cidade da Praia a 03 de Junho, com o Sport Acelerator Lab, em que os participantes terão todas as despesas de deslocação, alojamento e alimentação incluídas, segundo a organização.

De acordo com uma nota de imprensa a que a Inforpress teve acesso, pretende-se com este evento promover o empreendedorismo através do desporto e transmitir competências para gerar oportunidades de rentabilidade por parte dos clubes desportivos, estimular uma mentalidade empreendedora para impulsionar o número de negócios associados ao desporto.

E ainda desenvolver estratégias de sustentabilidade e identificar projectos inovadores que possam ser adaptados à indústria do desporto, tal como aumentar a participação de atletas na construção de modelos de negócios.

O Sport Bootcamp já teve 12 edições realizadas em Cabo Verde e uma em São Tomé e Príncipe.

O projecto que se iniciou em 2019, conta já com a participação de mais de 150 promotores e com muitos negócios já a operar no mercado.