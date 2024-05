20.ª equipa médica chinesa termina missão em Cabo Verde com mais de 3 mil atendimentos

A 20.ª equipa médica chinesa terminou, na passada sexta-feira, 3, a sua missão em Cabo Verde com mais de três mil atendimentos depois de dois anos de missão e dá lugar à 21.ª equipa.

A referida equipa chegou a Cabo Verde em Setembro de 2022, para uma missão de 20 meses.

Durante este período, conforme o Ministério da Saúde, a equipa de 8 médicos especialistas em ginecologia obstetra, medicina tradicional chinesa e acupuntura, neurocirurgia, cuidados intensivos, anestesia e cirurgia geral actuaram nas mais diversas areas dentro do hospital Agostinho Neto atendendo 3.193 pacientes em consultas, 2.562 pacientes internados, 2.866 cirurgias e salvaram 908 pacientes em estado crítico, 1.009 administração de anestesia, 2.882 pacientes receberam tratamento de medicina tradicional chinesa, 536 partos foram realizados e mais de 30 consultas descentralizadas.

A mesma equipa interveio ainda nas áreas de formação e treino alcançando mais de 300 profissionais, auxiliou o país na criação do primeiro centro de cuidados intensivos do país e estão a promover activamente no mecanismo de cooperação hospitalar direcionado aos departamentos de medicina intensiva e anestesiologia do Hospital Agostinho Neto visando a melhoria do nível de tratamento dos pacientes graves e de anestesia cirúrgica.

Segundo o Ministério da Saúde, foi realizada também na sexta-feira, uma cerimónia de despedida em honra à 20.ª equipa médica chinesa.

O evento, que teve lugar na sede da Associação de Amizade Cabo Verde China (Amicachi) na cidade da Praia, contou com a presença da Directora Nacional da Saúde, Angela Gomes, representando o Ministério da Saúde, e do Embaixador da China em Cabo Verde, Xu Jie.

Segundo a mesma fonte, a directora Nacional da Saúde agradeceu e reconheceu o trabalho dos oito profissionais que dedicaram as suas vidas ao serviço do povo cabo-verdiano.

Durante a sua intervenção, a responsável destacou a excelência da actuação da equipa, que não apenas trabalhou no ambiente hospitalar, mas também contribuiu para a melhoria do Sistema Nacional de Saúde, incluindo atenção primária e comunitária em toda a ilha de Santiago.

O Ministério da Saúde recebeu ainda a 21.ª equipa da missão médica chinesa.

Já o Embaixador da China em Cabo Verde destacou que as relações entre os dois países estão numa nova fase, com amplas perspectivas de cooperação na área da saúde.

A Cooperação médica com a China tem décadas de existência, pois a primeira equipa chegou a Cabo Verde em 1984 e desde então não parou, hoje totalizando 21 equipas enviadas, cerca de 200 médicos em diferentes especialidades, sendo que este ano marca o 40.º aniversário desta cooperação na área da saúde.