​PJ detém três suspeitos de tentativa de homicídio na Praia

A Polícia Judiciária (PJ anunciou a detenção de três indivíduos suspeitos de envolvimento em um crime de Homicídio Agravado, na sua forma tentada. O incidente ocorreu no bairro da Várzea Companhia, na cidade da Praia, em 18 de Janeiro deste ano.

Segundo um comunicado da PJ, a operação, desencadeada com base em mandados de busca em residências e detenções fora de flagrante delito, ocorreu nos dias 6 e 8 de Maio. A investigação estava relacionada a uma tentativa de homicídio agravado perpetrada por uma quadrilha utilizando armas de fogo e arma branca no início do ano corrente.

A operação realizada pela PJ e coadjuvada pelos efectivos da Polícia Nacional culminou na detenção dos três arguidos, ambos de sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e 28 anos residentes no bairro da Várzea Companhia.

Os detidos de nacionalidade cabo-verdiana, foram presentes na última quarta-feira, 8 de Maio, às autoridades judiciárias competentes, para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca da Praia, aplicado a medida de coação - prisão preventiva, devendo os mesmos aguardar o desfecho do processo, na Cadeia Central da Praia.