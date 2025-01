​PJ detém três indivíduos suspeitos de tentativa de homicídio na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três indivíduos, do sexo masculino, indiciados por crimes de roubo, coação e homicídio na forma tentada com recurso a arma branca, no bairro de Achada Eugénio Lima, na cidade da Praia.

Segundo um comunicado da PJ, a Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP) da PJ, através da Brigada de Investigação, Prevenção e Homicídios, levou a cabo, na quarta-feira, dia 15, o cumprimento de Mandados de Busca emitido pelo Tribunal da Comarca da Praia e Detenções emitido pela Ministério Público da mesma comarca. Detalhadamente, a PJ informa que durante o cumprimento dos mandados, a autoridade judicial apreendeu junto dos suspeitos uma munição de caça de calibre 12 milímetros. As detenções, de acordo com a PJ, realizadas fora de flagrante delito, envolvem três jovens, com idades compreendidas entre 24 e 25 anos, que estão indiciados pela sua alegada participação nos crimes já relatados, ocorridos no dia 1 de Agosto de 2024, no bairro de Achada Eugénio Lima. Os detidos, todos de nacionalidade cabo-verdiana, foram apresentados às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório, tendo o Tribunal da Comarca da Praia decidido, na sexta-feira, 17 de Janeiro, aplicar a medida de coação de prisão preventiva, devendo os mesmos aguardar neste regime os trâmites do processo.

