Universidade Jean Piaget de Cabo Verde celebra 23 anos com balanço positivo

A Universidade Jean Piaget de Cabo Verde comemora 23 anos de existência. Neste marco significativo, a primeira universidade privada do país é palco de celebrações que destacam não apenas a sua longa jornada, mas também os inúmeros sucessos e conquistas alcançados ao longo dos anos, mesmo diante dos desafios enfrentados na actualidade.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, a reitora da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde (UniPiaget), Joanita Rodrigues, não só evidenciou as realizações da instituição, mas também os desafios superados e os rumos futuros que a universidade está a trilhar.

O 23º aniversário é um momento de reflexão, onde se lança um olhar retrospectivo sobre os momentos desafiadores que, na visão da reitora, foram fundamentais para fortalecer a universidade ao longo da sua história.

“Este 23º aniversário não é apenas uma celebração, mas uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa jornada. Cada desafio que enfrentamos ao longo dos anos não só fortaleceu a nossa instituição, como também reafirmou o nosso compromisso com a excelência académica e o avanço do conhecimento. Estamos orgulhosos não apenas das conquistas que alcançamos, mas também dos obstáculos que superamos, pois cada um deles nos ensinou lições valiosas e nos capacitou a trilhar novos caminhos em direcção ao futuro», destacou a reitora.

Desafios

Ao completar 23 anos de história, a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde vê-se perante um momento crucial de reflexão. Questões como acessibilidade financeira, competição internacional por estudantes e a necessidade de garantir qualidade educacional em um ambiente inclusivo estão entre os desafios da instituição.

Em termos financeiros, a reitora da UniPiaget sublinha que as famílias cabo-verdianas ainda lidam com o impacto da pandemia da Covid-19, das secas prolongadas e dos conflitos internacionais, o que representa um desafio adiccional, mas defende que a Universidade vem trabalhando para apoiar os alunos, mantendo um padrão de qualidade educacional elevado.

“Nós estamos a trabalhar abertos, compreensivos, tentando sempre ajudar os nossos estudantes, esperando sempre que o amanhã será diferente e que os nossos estudantes também poderão passar a ser contemplados, por exemplo, com um maior número de bolsas de estudos para poderem se envolver. Nós temos muitas mentes brilhantes aqui nesta universidade, nós assistimos a isto diariamente, os nossos estudantes são ávidos de conhecimento e querem se posicionar. Nós estamos a dizer isso porque, quando enviamos os nossos estudantes para os programas de mobilidade, recebemos um feedback muito positivo. A qualidade é um desafio também que nós temos que ter sempre presente, a qualidade é uma construção. Então nós temos de estar sempre vigilantes”.

23 anos da Unipiaget. Actividades ao longo do mês de Maio

Falando sobre a jornada de 23 anos, Joanita Rodrigues comparou-a a um gráfico, destacando momentos de crescimento, desafios e picos de sucesso. A reitora enfatizou o compromisso da universidade em se tornar uma instituição inclusiva, com foco na internacionalização e na pesquisa, citando o orgulho da universidade em ver seus estudantes, professores e pesquisadores participando activamente em programas internacionais.

No entanto, mesmo diante das celebrações, a reitora reconheceu os desafios enfrentados pela universidade. Essa responsável destacou a crescente competição internacional por estudantes, questões financeiras e o compromisso contínuo com a acessibilidade e inclusão dos alunos, incluindo aqueles com necessidades especiais. Actualmente, a universidade tem mais de mil alunos matriculados em cursos de licenciatura e mestrado.

“Neste momento, a nossa universidade está a enfrentar um contexto desafiador, mas não estamos paralisados. Recebemos diariamente reconhecimento de várias instituições, o que nos motiva. Estamos a expandir os nossos cursos de pós-graduação e a estabelecer parcerias externas. Além disso, estamos a investir na investigação e na criação de laboratórios de referência. Comprometemo-nos com a inclusão, com questões ambientais e a sustentabilidade global. Estas iniciativas reflectem a nossa visão optimista para o futuro, dando-nos motivos para celebrar os sucessos da nossa universidade”, enfatizou.

Para marcar o 23º aniversário, a universidade está a realizar uma série de actividades ao longo do mês de Maio, dedicadas à ciência e literatura. Estas incluem exposições, conferências e simpósios internacionais, demonstrando o compromisso contínuo da universidade com a educação e com a pesquisa de excelência.

A reitora da UniPiaget expressou sua gratidão a todos os colaboradores, professores e alunos da Universidade, reafirmou o compromisso da instituição em formar profissionais capacitados e comprometidos com o desenvolvimento do país.

A Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, criada pelo Instituto Piaget, tem como missão formar recursos humanos e desenvolver competências locais para o progresso do país.

Reconhecida como instituição de interesse público desde 2001, iniciou suas actividades com o curso de Sociologia. Em 2005, estabeleceu um Pólo Universitário, em Mindelo, expandindo para outros cursos, como Ciências da Educação, Economia, Gestão, Engenharia de Sistemas, Informática e Arquitectura, e, actualmente, abriga mais de mil alunos em cursos homologados, com uma equipe diversificada de docentes.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1171 de 8 de Maio de 2024.