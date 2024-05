Cabo Verde participa na 23ª Conferência Anual da International Competition Network

O presidente do conselho de administração (PCA) da Autoridade da Concorrência de Cabo Verde (AdC), Emanuel Barbosa, participa de 14 a 17 de Maio na 23ª Conferência Anual da International Competition Network (ICN), a acontecer no Sauípe, Brasil.

A participação da AdC, segundo nota de imprensa, acontece numa altura em que a instituição está a oficializar a sua adesão à maior Rede Internacional da Concorrência (ICN) que é dirigida por um Steering Group composto por 15 autoridades de concorrência e que tem como função estabelecer, designar e recomendar a composição dos grupos de trabalho que desenvolvem os projectos aprovados; revisar e aprovar o plano de trabalho; preparar e distribuir agendas e documentos, entre outros.

Emanuel Barbosa participará como orador na sessão especial que reunirá os membros da Rede Lusófona da Concorrência, organizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Económica (CADE) sobre o tema “O papel da política de concorrência e os principais desafios à sua aplicação em 2024”, a ter lugar sexta-feira, 17, dissertando sobre as “Tendências e os desafios actuais da política da Concorrência”.

“A AdC acredita que este momento será uma oportunidade ímpar para o seu engajamento na arena internacional com o objectivo de reforçar o seu compromisso na promoção e defesa da Concorrência, e defesa e protecção dos interesses dos consumidores, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 21/2022, publicado no B.O. n.º 58 – I Série, de 10 de Junho de 2022”, lê-se na nota de imprensa.