São Vicente: Um dos sete migrantes resgatados por petroleiro no alto mar faleceu no hospital

Seis migrantes resgatados terça-feira, 14, por um petroleiro ao largo de Cabo Verde estão internados no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, de um grupo de sete sobreviventes resgatados, dos quais um faleceu já no hospital.

O vereador da Protecção Civil, Anilton Andrade, garantiu que os migrantes, de nacionalidade maliana, foram avistados e resgatados por um patrulheiro que se dirigia ao Brasil e deu o alerta por volta das 13:00 de terça-feira, 14, o qual trouxe os sete sobreviventes e um cadáver que se encontrava na piroga.

“Ao todo, oito pessoas, uma das quais já cadáver, foram transportadas para a Baía do Porto Grande, porque o navio tinha muito combustível e o comandante, por questões de segurança, optou por não atracar, pelo que o resgate foi feito ao largo da baía”, informou a mesma fonte.

Neste momento, os seis malianos sobreviventes estão internados no Hospital Baptista de Sousa e, após a recuperação, indicou o vereador, serão provavelmente transferidos para o Centro de Estágio e, posteriormente, encaminhados para a cidade da Praia, para o órgão de repatriamento para o país de origem, neste caso, Mali.

Esta é a terceira vez que São Vicente, no corrente ano, enfrenta situação de chegada de migrantes, mas é a primeira com resgate no mar.