São Vicente: Mais de 300 recrutas prestam juramento à bandeira no Centro de Instrução Militar do Morro Branco

Mais de 300 recrutas da 1ª incorporação militar de 2024 prestam juramento à bandeira no domingo, no Centro de Instrução Militar do Morro Branco, em São Vicente, numa cerimónia presidida pela ministra da Defesa Nacional, Janine Lélis.

Informação foi avançada em nota à Inforpress pelo Comando da Primeira Região Militar. Conforme a mesma fonte, serão 312 recrutas que pertencem à 1ª incorporação militar de 2024, dos quais 308 do sexo masculino e quatro do sexo feminino que vão prestar juramento à bandeira numa cerimónia que deverá ter a presença de entidades, oficiais das Forças Armadas e familiares dos recrutas. Na cerimónia, além da ministra da Defesa, prevê-se a intervenção do o balanço do director do Centro de Instrução Militar do Morro Branco, no qual discorrerá sobre instrução transmitida aos recrutas nessa incorporação, leitura dos deveres militares, entrega simbólica de espingarda entre irmãos, entrega de prémios dos melhores classificados de cada especialidade, demonstração de defesa pessoal, dos fuzileiros entre outros.

