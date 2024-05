Casa de Jogos Sociais e nova plataforma digital dos jogos sociais da Cruz Vermelha inauguradas na quarta-feira

A Casa dos Jogos Sociais e a nova plataforma digital dos jogos sociais da Cruz Vermelha de Cabo Verde, criadas para garantir a modernização e transformação digital do referido sistema, serão inauguradas na quarta-feira, 22, na Praia.

Esta informação foi avançada pela Cruz Vermelha de Cabo Verde, em comunicado de imprensa, que salientou que a concretização desta iniciativa acontece no âmbito do projecto de modernização e transformação digital dos jogos sociais em Cabo Verde.

A Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) apresenta ao mercado nacional com o referido projecto, uma “revolução tecnológica inédita”, que promete conectar Cabo Verde e a diáspora, com apostas digitais, de Totoloto, Joker e Lotaria Nacional.

“O evento será dividido em dois momentos, sendo que em Palmarejo, às 17:00, o ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, inaugura a Casa de Jogos, que será o centro das operações dos Jogos Sociais da CVCV”, lê-se na nota.

No decorrer do evento, haverá igualmente a cerimónia de homenagem ao cidadão Carlos Manuel Calvelas Vicente, por sua contribuição e dedicação em prol dos Jogos Sociais da CVCV, através de uma parceria de há mais de duas décadas.

O segundo momento, conforme a mesma fonte, previsto para as 18:00, no Hotel Tropico, será marcada pela cerimónia de apresentação da plataforma www.jogoscruzvermelha.cv e a abertura do novo sistema de jogos, que se quer uma experiência “prática, rápida, conveniente e segura”.

Ainda de acordo com a nota, esta iniciativa permite que os jogadores façam suas apostas no conforto dos seus lares, ou em qualquer lugar, desde que tenham acesso a um dispositivo (tablet, telemóvel ou computador) ligado à internet, ou ainda nas agências espalhadas por todo o país.

A Cruz Vermelha de Cabo Verde recebeu em 1977 a concessão para explorar a Lotaria Nacional e, em 1997, foi escolhida para gerir o Totoloto e o Joker em todo o território nacional.

Em Novembro de 2020, assinou com o Estado de Cabo Verde um acordo de concessão para exploração dos jogos sociais em regime de exclusividade durante 20 anos.

O projecto para a informatização, modernização e digitalização dos jogos sociais está orçamentado em mais de 500 milhões de escudos.