Ataque a navio de bandeira de Palau aconteceu fora das águas de Cabo Verde- Governo

O Governo esclareceu, esta segunda-feira que o ataque ao navio-tanque Fidan, de bandeira de Palau, não ocorreu nas águas de Cabo Verde.

Segundo o comunicado do executivo, o Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) recebeu a informação de que o navio-tanque Fidan, de bandeira de Palau, navegando rumo ao Brasil, foi atacado e abordado por pessoas armadas às 04:10 UTC.

Conforme a mesma fonte, o incidente ocorreu em águas internacionais, a cerca 377 milhas náuticas, cerca de 700 km a sudoeste de Cabo Verde, e não dentro das águas do país.

O governo enfatizou que o limite da Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde estende-se até 200 milhas náuticas, reforçando que o ataque ocorreu fora desta área.

De referir que segundo o site, Clearwater Dynamics, dez assaltantes, armados com metralhadoras AK-47, invadiram a embarcação, danificaram os equipamentos de comunicação e trancaram a tripulação numa sala.

Após duas horas, os tripulantes conseguiram se libertar e descobriram que os assaltantes haviam fugido levando dinheiro e outros itens do navio.

A mesma fonte diz ainda que a tripulação conseguiu reparar parcialmente os equipamentos de comunicação e seguir para o próximo porto.

Nenhum tripulante ficou ferido durante o incidente. O site diz ainda que as autoridades de Cabo Verde foram notificadas do ocorrido.

Palau é um arquipélago com mais de 500 ilhas, parte da região da Micronésia no oeste do Oceano Pacífico.