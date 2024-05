​A CV Interilhas anunciou que a viagem Santiago/Maio/Santiago programada para esta quarta-feira, 22, foi cancelada devido a condições meteoceanográficas adversas.

Segundo um comunicado publicado no Facebook da empresa, a ilha do Maio enfrenta forte ondulação e ventos intensos, tornando o Porto Inglês inseguro para operações de embarque e desembarque de passageiros e carga.

A empresa informou que, considerando a segurança, a atracação do navio Kriola não será possível.

Os passageiros afectados já foram notificados e têm a opção de viajar no dia 24 com uma viagem extra do navio Kriola, programada para sair de Santiago às 7h00.