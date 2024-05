​Cabo Verde e China firmam protocolo de cooperação para envio e recepção de missões médicas chinesas

Cabo Verde e República Popular da China firmaram, hoje, um novo protocolo de colaboração para o envio e recepção de próximas missões médicas chinesas, com o objectivo de reforçar a capacidade de resposta do sector da saúde no país. A República Popular da China entregou equipamentos médicos no valor de 43 mil euros ao Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN).

Em declarações aos jornalistas, a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, enfatizou a chegada de médicos chineses, especializados em diversas áreas de intervenção, ressaltando a presença de especialistas em unidades de cuidados intensivos, que considerou ser uma grande valia para Cabo Verde. "É graças à cooperação chinesa que tivemos sucesso em termos de entradas nas unidades de cuidados intensivos. Tivemos um sucesso de aproximadamente 90%, isso é muito gratificante. Acabamos de discutir o protocolo, mas estamos a trabalhar no aumento do número de especialistas, que é para podermos reforçar sobretudo em termos de cuidados secundários e terciários. O Protocolo de Cooperação entre China e Cabo Verde representa mais um passo em décadas de cooperação entre os dois países irmãos, particularmente crucial em um momento em que a segurança sanitária ganha ainda mais relevância globalmente”. A Ministra destacou a importância dos materiais destinados ao bloco operatório, ortopedia e obstetrícia, entregues pela China, que fortalecerão as capacidades do HUAN em oferecer respostas eficazes aos desafios de saúde. “Foram doados diversos materiais de saúde, principalmente os materiais destinados ao bloco operatório, temos aqui também materiais importantes para a ortopedia e não só obstetrícia, são vários materiais que vão fortalecer as capacidades do Hospital Agostinho Neto em termos de respostas”. Por sua vez, o Embaixador da China em Cabo Verde, Xu Jie, destacou os avanços significativos na colaboração entre os países e sublinhou que o protocolo, que estabelece a base para a cooperação na área da saúde de 2024 a 2029, marca um novo capítulo na relação bilateral. "Estou muito satisfeito em participar nesta cerimónia. Acabámos de assinar o novo protocolo sobre o envio da equipa médica chinesa a Cabo Verde, estabelecendo uma base para a cooperação na área de saúde entre os dois países de 2024 a 2029. É um auxílio na promoção do desenvolvimento sanitário e na melhoria da saúde e do bem-estar de Cabo Verde e dos seus residentes." O Embaixador destacou ainda a importância das equipas médicas enviadas pela China a Cabo Verde, as doações de materiais médicos, e a construção de mecanismos de cooperação entre hospitais chineses e cabo-verdianos. Xu Jie mencionou a capacitação e o intercâmbio académico como evidências vivas da expansão contínua da cooperação no domínio da saúde e dos intercâmbios amistosos entre os dois países. "Este ano marca o 40º aniversário do envio de equipas médicas chinesas a Cabo Verde. Todas as equipas têm desempenhado as suas funções com elevado senso de responsabilidade e missão, prestando serviços médicos ao povo de Cabo Verde e fortalecendo a amizade entre os dois povos," disse. A Embaixada da China em Cabo Verde reiterou que continuará a reforçar os contactos e as cooperações com os departamentos competentes em Cabo Verde, promovendo activamente a implementação dos "Nove Projectos" para apoiar Cabo Verde no cultivo de capacidades endógenas de crescimento. O objectivo é promover a transformação, actualização, e aumento da qualidade e eficiência da cooperação sino-cabo-verdiana em diversos campos. Este ano de 2024 marca o 40º aniversário da cooperação na área da saúde entre China e Cabo Verde, que envolve designadamente construção de infraestruturas de saúde, cooperação técnica e envio equipas médicas, doação de equipamentos médicos, formação e capacitação dos profissionais de saúde em diferentes áreas, intercâmbio científico entre os hospitais nacionais e chineses, área de investigação em saúde, entre outros.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.