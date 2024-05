​CV Interilhas faz plano de contingência devido a interdição das operações portuárias no Porto Inglês

A CV Interilhas informou esta sexta-feira que, devido à interdição das operações portuárias no Porto Inglês, na ilha do Maio, determinada pelas autoridades competentes, está a implementar um plano de contingência para garantir as ligações à ilha e assegurar a continuidade dos serviços durante este período.

Através de um comunicado, a empresa informou que no sábado, 25, o navio Dona Tututa realizará duas viagens para a ilha do Maio, com as rotas Boa Vista/Maio/Santiago e Santiago/Maio/Boa Vista, transportando apenas passageiros.

Entretanto, no domingo, 26, o navio Kriola realizará duas viagens, com partida de Santiago às 9h00.

Quanto as bagagens dos passageiros que desembarcaram hoje na ilha do Maio serão transportadas amanhã no navio Dona Tututa.

O levantamento das bagagens será realizado no porto, imediatamente após a chegada do navio, prevista para as 17h00.