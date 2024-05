​ICIEG celebra Dia Internacional da Saúde e Higiene Menstrual com Campanha de Sensibilização nas Escolas Secundárias do país

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) realiza esta terça-feira, 28, uma Campanha de Sensibilização nas Escolas Secundárias do país, em comemoração ao Dia Internacional da Saúde e Higiene Menstrual. Esta campanha acontece em parceria com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, UNICEF, Verdefam e o Gabinete da Primeira Dama.

A cerimónia oficial de abertura da campanha será realizada esta terça-feira, 28, às 9h00, na Escola Secundária Carlos Alberto Gonçalves, em São Salvador do Mundo.

Segundo uma nota do ICIEG, o principal objectivo desta campanha é promover o conhecimento sobre saúde e higiene menstrual entre meninas e meninos das escolas secundárias. “Através de rodas de conversa e palestras, pretende-se contribuir para a eliminação de estigmas e tabus relacionados à menstruação, promovendo uma compreensão mais ampla e inclusiva sobre o tema”.

Este evento contará com a presença da presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, da Coordenadora do Programa da Saúde e Adolescência, Belmira Miranda, e da Delegada do Ministério da Educação, Edna Silva.

A campanha, conforme a mesma fonte contará com uma série de acções em diversas escolas secundárias do país, estendendo-se até o mês de Julho. “As actividades incluem rodas de conversa e palestras que abordarão temas relacionados à saúde e higiene menstrual, visando quebrar os estigmas e promover uma cultura de dignidade e respeito”.

“A higiene e saúde menstruais têm se tornado uma preocupação global devido à crescente evidência de que muitas meninas enfrentam dificuldades em gerir os seus períodos com dignidade, por falta de materiais apropriados e conhecimento”, lê-se na nota.

A mesma fonte aponta que a menstruação é frequentemente associada a estigmas sociais, gera vergonha e constrangimento, agravados por barreiras econômicas, impactando negativamente a educação, saúde e igualdade de gênero.

“Entre os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, pelo menos sete se relacionam com a pobreza menstrual. A Organização Mundial de Saúde instituiu 28 de Maio como o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, visando promover a educação e atitudes positivas sobre a menstruação”, sublinha.