Santo Antão/Planalto Leste: Incêndio florestal de grande proporção lavra em Ribeirão Fundo desde a meia-noite

Um incêndio de grande proporção lavra desde o início da madrugada de hoje no perímetro florestal do Planalto Leste, em Santo Antão, confirmou hoje a Corporação dos Bombeiros Voluntários do Porto Novo.

De acordo com a mesma fonte, o alerta do incêndio foi dado por volta da meia-noite e continua ainda a lavrar na localidade de Ribeirão Fundo. O delegado municipal do Planalto Leste, Adilson Silva, confirmou que se está perante um incêndio de “grande proporção” que está a destruir a floresta nesse perímetro. Este é o terceiro incêndio ocorrido este ano no perímetro Planalto Leste, onde não se registava fogos desde 2018, quando deflagrou nesse perímetro um incêndio de grandes proporções, que consumiu 200 hectares da floresta e terrenos agrícolas.

