​Dia Internacional da Criança assinalado com uma marcha em todo país

O Dia Internacional da Criança, que se celebra no dia 1 de Junho, será marcado com uma marcha, em todo país, para sensibilizar e despertar a população para a causa dos direitos da criança.

Realizado pelo Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, através do Instituto da Cabo-verdiano da Criança e Adolescente – ICCA, a marcha decorrerá no dia 1 de Junho, em simultâneo em todas as ilhas do país.

Numa nota enviada, o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social espera que esta marcha tenha uma forte mobilização e participação das instituições governamentais, igrejas, sociedade civil, crianças e adolescentes.

Na Cidade da Praia, a concentração para a referida marcha, será em frente ao Estádio da Várzea, às 7h30, percorrendo a Avenida Cidade de Lisboa, Monte Agarro e culminando na Praça Alexandre Albuquerque, onde haverá uma breve actuação cultural e algumas mensagens alusivas à data.

A actividade conta com a presença do Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.

Além da marcha estão ainda programadas actividades em vários pontos do país, para assinalar a data.

Esta data foi comemorada pela primeira vez em 1950 por iniciativa das Nações Unidas, com o objectivo de chamar a atenção para os direitos das crianças e a necessidade de melhorar suas condições de vida, visando seu pleno desenvolvimento.

Naquele dia, os Estados-Membros reconheceram que todas as crianças, independentemente de raça, cor, religião, origem social ou país de origem, têm direito a afecto, amor, compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, protecção contra todas as formas de exploração e a crescer em um ambiente de paz e fraternidade.