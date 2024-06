​Primeiro-Ministro realiza visita de trabalho de três dias à ilha Brava

O Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, estará na Ilha Brava de 6 a 8 deste mês, para uma visita de trabalho. Nesta visita à ilha das Flores, o Primeiro-Ministro estará acompanhado pela Ministra de Estado e da Coesão Territorial, Janine Lélis, e pelo Secretário de Estado da Economia Agrária, Miguel da Moura.

Segundo a nota que dá contta da visita, durante a sua estadia na ilha Brava, José Ulisses Correia e Silva irá avaliar obras em andamento, investimentos realizados e fará a apresentação pública da Proposta de Lei do Regime Jurídico para a Correcção das Assimetrias e Promoção do Desenvolvimento Regional das ilhas com mercados reduzidos.

A agenda inicia-se esta quinta-feira, 6, com uma visita à Estação de Água para Abastecimento Público na Brava, seguindo-se uma deslocação à Estrada de Acesso à Furna.

À tarde, o Primeiro-Ministro e sua comitiva irão verificar o progresso das obras na Estrada Fajã d'Água, que recentemente sofreu danos significativos devido a uma avalanche.

A mesma fonte indicou que estes reparos, já concluídos, representam um investimento governamental superior a 24 mil contos, incluindo o saneamento do talude, remoção de detritos, reconstrução do muro de suporte, reabilitação da plataforma rodoviária e desobstrução da passagem hidráulica.

No dia 7, às 10h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Brava, o Primeiro-Ministro acompanhado da Ministra de Estado e da Coesão Territorial, Janine Lélis, presidirá a apresentação pública da mencionada proposta de lei.

“Este evento visa dialogar e recolher contributos para aperfeiçoar a legislação que busca equilibrar as desigualdades e estimular o desenvolvimento nas ilhas com menor mercado interno”, lê-se na nota.

À tarde do mesmo dia será dedicado a visitas ao Porto da Furna para inteirar das condições de operabilidade do Porto, as instalações da ENAPOR e centro de pequenas encomendas, está igualmente programada uma visita à Central Eléctrica da Brava, onde recentemente foram adicionados dois novos geradores de 810 kVA cada e reabilitado o edifício da central, num investimento de cerca de 60 mil contos, cofinanciado pela Electra e pelo Fundo do Turismo.

Conforme sublinhou, este projecto visa melhorar substancialmente a qualidade do fornecimento eléctrico, importante para o desenvolvimento socioeconómico da ilha, especialmente nos sectores da saúde, educação e turismo.