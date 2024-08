​Primeiro-Ministro preside abertura do Fórum Jubilar dos Jovens Cabo-verdianos 2024

O Primeiro-Ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, presidirá à cerimónia de abertura do Fórum Jubilar dos Jovens Cabo-verdianos 2024, que se realiza no dia 12 deste mês, na cidade da Praia.

Sob o lema “Para o compromisso e o contributo jovem com/para a nação Cabo-verdiana”, o evento faz parte das celebrações do Jubileu dos Jovens Cabo-verdianos 2024 e da comemoração do quinquagésimo centenário da criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde.

Este evento constitui uma plataforma de diálogo participativo, representativo e inclusivo, que pretende ser aberto e permanente.

O fórum visa a reflexão e acção sobre a "Geração dos 500 Anos (G500)", que se estenderá até 2033 e além, focando no desenvolvimento integral dos jovens cabo-verdianos e no seu papel importante no desenvolvimento humano sustentável de Cabo Verde.