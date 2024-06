Avião para reforçar Guarda Costeira chega a Cabo Verde em Agosto – CEMFA

​Um avião para reforço das operações da Guarda Costeira de Cabo Verde vai chegar ao país em Agosto, anunciou esta terça-feira o chefe da Forças Armadas, na Praia, após assinar protocolos com instituições de aviação para ajudar a operar a aeronave.

“Está previsto chegar em Cabo Verde no mês de Agosto”, referiu o chefe do Estado Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro, em declarações à Lusa.

António Monteiro assinou protocolos com a Agência de Aviação Civil (AAC), a transportadora aérea Cabo Verde Airlines (CVA) e a Cabo Verde Handling, empresa que presta os serviços de assistência nos aeroportos e aeródromos do arquipélago.

O Governo tinha avançado, em Setembro passado, que o avião para vigilância, emergência médica, busca e salvamento, adquirido nos EUA, deveria chegar ao país até final do primeiro trimestre deste ano.

O contra-almirante considerou “normal” a “demora”, justificando-a com as valências que estão a ser instaladas no aparelho, garantindo que os pilotos e técnicos que receberam formação nos Estados Unidos já estão prontos para operar o avião no arquipélago.

António Monteiro disse que, com a assinatura dos documentos com as três instituições, as Forças Armadas estão a dar um “passo fundamental” para “receber, certificar, inspeccionar e operacionalizar” o avião “de forma eficaz e em segurança”.

O presidente da AAC, Mário Margarito Gomes, referiu que o país está a criar um “ambiente seguro” no que tange à aviação militar, possibilitando a atracção e retenção “dos melhores quadros” nacionais.

Por sua vez, o administrador da Cabo Verde Airlines, Carlos Salgueiral, prometeu disponibilizar “todos os recursos” nas diversas áreas para ajudar a Guarda Costeira a operar o aparelho, que vai ter uma matrícula civil e trabalhar em todos os aeroportos e aeródromos do país.

O administrador executivo da CV Handling, António Carlos Pinheiro, sublinhou que o acordo promove o desenvolvimento da aviação militar em Cabo Verde, por meio de intercâmbio e apoio mútuo entre as entidades.

O aparelho foi adquirido pela ASA [Aeroportos e Segurança Aérea, empresa pública] pelo valor equivalente a 11,2 milhões de euros.

Em relação aos meios navais, o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas avançou que o navio Guardião deve ser reparado ainda este ano, com apoio financeiro dos Estados Unidos.

Com a chegada do avião e com a reparação desse meio naval, António Monteiro disse que as Forças Armadas vão terminar o ano “em grande”.

Quanto à embarcação que foi colocada na ilha Brava em finais de 2022 para fiscalização e transportes de emergência para a ilha do Fogo, avançou que já realizou mais de 200 transferências médicas (também designadas como "evacuações médicas") até agora.