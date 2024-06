Rupturas de medicamentos está ligada ao mercado internacional - Emprofac

O presidente do conselho de administração da Emprofac, João Spencer, esclareceu hoje que as rupturas de medicamentos no país estão diretamente ligadas ao mercado internacional, enfatizando que essas restrições devem persistir ao longo deste ano.

João Spencer, que falava na cidade da Praia, durante a apresentação do programa da conferência internacional sobre a regulação do sector farmacêutico em Cabo Verde, prevista para quinta-feira, 20, com o objectivo de fortalecer o quadro regulatório do mercado farmacêutico no país, afirmou que a ruptura de medicamento é um fenómeno global.

“Riscos de ruptura há sempre porque estamos inseridos no mercado internacional. Todos os dias, quer do nosso principal mercado abastecedor, nesse caso, que é o mercado europeu, há notícias de restrição de exportação, proibição de exportação desde a pandemia que o mercado farmacêutico vem enfrentando essas dificuldades, está a caminhar cada vez mais para o equilíbrio. Pensamos que ainda não será, ainda em 2024, ainda teremos essas restrições em termos de abastecimento”, explicou.

Nesta senda, João Spencer ressaltou que muitas vezes os laboratórios enfrentam problemas de abastecimento ou dificuldades no acesso à matéria-prima, resultando em rupturas estruturais e pontuais no fornecimento de medicamentos.

“Por vezes no mês a Emprofac pode receber três remessas de um determinado medicamento, ou seja, não significa que a Emprofac não tem encomenda, tem encomenda só que a capacidade de abastecimento do mercado desses laboratórios ou desses distribuidores ainda não é suficiente para dar a quantidade que o mercado cabo-verdiano quer e que também, claro que o mercado internacional queira também e possa absorver”, completou.

No entanto, assinalou que a conferência internacional sobre a regulação do sector farmacêutico em Cabo Verde será, igualmente, para discutir as razões por trás das frequentes rupturas de medicamentos e buscar soluções para garantir um abastecimento contínuo e adequado para a população cabo-verdiana.

Os medicamentos mais procurados em Cabo Verde, apontou João Spencer, estão relacionados às doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

Essas condições de saúde são bastante prevalentes no país, e os medicamentos para o tratamento delas são tradicionalmente demandados pela população cabo-verdiana.