Governo destaca necessidade de financiamentos para capitalizar programas de mobilidade no âmbito do Processo Rabat

​A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira, destacou hoje, na cidade da Praia, a necessidade de financiamento adequado para capitalizar os programas de mobilidade entre os países.

“Precisamos de financiamento para capitalizar esses programas e também para desenvolver as competências e os talentos, no fundo, estamos a falar de pessoas e da mobilidade das pessoas”, declarou a governante, que considerou que a aposta tem de ser feita no capital humano para que as migrações possam produzir “efeitos positivos” no desenvolvimento”.

Miryan Vieira falava aos jornalistas à margem da reunião temática do Processo de Rabat sobre migração regular e vias de migração legal, que visa explorar canais para esquemas regulares de migração e mobilidade.

O evento conta com a participação de representantes de vários países europeus e africanos e é copresidido por Portugal e Cabo Verde.

"Como sabem, o objectivo primordial deste encontro é a discussão de uma temática importante no quadro do Processo de Rabat, que é a análise dos programas de mobilidade nos países que fazem parte do mesmo. Vamos ver de que forma podemos potencializar esses programas e maximizar o potencial que têm para a produção de efeitos positivos nas sociedades", afirmou.

Miryan Vieira assinalou ainda que Cabo Verde já tem programas especiais de mobilidade com países da União Europeia, no entanto sublinhou a necessidade de uma abordagem “bem planeada” para esses programas, especialmente no espaço de livre circulação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Para a secretária de Estado de Negócios Estrangeiros, a análise e a potencialização desses programas “são cruciais” para maximizar os efeitos positivos nas sociedades envolvidas.

Miryan Vieira reforçou, por outro lado, o compromisso de Cabo Verde com a boa gestão das fronteiras e a participação em diálogos internacionais sobre migração e desenvolvimento.

“Nós somos um país aberto ao mundo, mas também temos de fazer uma boa gestão das nossas fronteiras. Nesse quadro e nesse espírito, Cabo Verde tem participado a nível internacional e promovido diálogos sobre migração e desenvolvimento aqui no país”, sintetizou.

Por seu lado, o secretário de Estado de Negócios Estrangeiros de Portugal, Nuno Sampaio, defendeu a necessidade de estratégias integradas do ponto de vista do desenvolvimento, da formação e da cooperação para que a mobilidade seja benéfica em termos económicos e possa enriquecer culturalmente tanto os países que recebem imigrantes quanto os países de onde vêm os imigrantes.

“Nesse contexto, Portugal e Cabo Verde têm uma relação muito boa, de grande integração da comunidade cabo-verdiana em Portugal, e de uma grande hospitalidade de Cabo Verde em relação a Portugal”, disse Nuno Sampaio, frisando que o objectivo agora é reforçar as estratégias e os programas para que esses fluxos migratórios possam ser “cada vez mais vantajosos” para ambos os países.

O governante português reiterou o compromisso do seu país em actuar como uma ponte entre a Europa e o continente africano, especialmente no tema das migrações, crucial nos dias de hoje, pelo que este fórum representa uma plataforma “essencial e altamente produtiva” para avançar nesse domínio.