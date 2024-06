Governo reafirma compromisso com a segurança marítima

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reafirma o compromisso com a segurança marítima como maior prioridade das políticas de defesa do País, tendo em conta as ameaças da criminalidade transnacional

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reafirma o compromisso com a segurança marítima como maior prioridade das políticas de defesa do País, tendo em conta as ameaças da criminalidade transnacional.

Posição expressa na manhã desta segunda-feira, durante a abertura do “Fórum Defesa Nacional: As Grandes Opções e Estratégias da Defesa”.

Para o chefe do executivo, a segurança marítima é “um imperativo” para a estabilidade, a paz social e o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde.

“Cabo Verde é muito mais mar do que terra, (...) e só esse facto é razão suficiente para elegermos a segurança marítima como a maior prioridade das políticas de defesa, segurança e desenvolvimento sustentável. É razão forte, devido às ameaças, da criminalidade transnacional, como o tráfico de drogas, tráfico de pessoas, pirataria marítima, cibercrime e terrorismo. É razão forte, devido à proteção dos interesses nacionais e económicos, nomeadamente a pesca ilegal e não declarada, a proteção e conservação da biodiversidade marinha, a exploração de recursos da economia azul e do potencial biotecnológico e mineral e o posicionamento em rotas seguras de transportes marítimos e cargas e sistemas de cablagens. A nossa condição insular e de pequeno Estado impõe-nos prioridades de resiliência, sustentabilidade e segurança, por isso, a ênfase numa abordagem global e abrangente de segurança”, afirma.

Ulisses Correia e Silva sublinha que o posicionamento de Cabo Verde como país seguro exige instituições nacionais robustas e alianças fortes para a defesa e segurança.

“O posicionamento de Cabo Verde como país seguro exige, em primeiro lugar, instituições nacionais robustas, exige alianças fortes para a defesa, segurança cooperativa e coletiva, nos domínios da segurança marítima, da cibersegurança e de crimes transnacionais e parcerias fortes para o desenvolvimento sustentável. Cabo Verde afirma-se no conceito das nações pela estabilidade política, institucional e social, pela defesa e promoção dos valores, da democracia e da liberdade da boa governança, pelo respeito pela dignidade humana e pela soberania e integridade territorial dos povos e dos países, pela confiança nas relações com os parceiros de desenvolvimento e com os investidores, baseadas na previsibilidade, consistência e coerência”, frisa

Segundo o primeiro-ministro, é preciso um reposicionamento das forças armadas enquanto instrumento estratégico para a ação.

“O Conselho Estratégico da Defesa Nacional implica o reposicionamento das Forças Armadas e das demais instituições relevantes em matéria de segurança, com previsibilidade, consistência e eficiência na afetação de recursos humanos, organizacionais, materiais e tecnológicos. Implica o reforço da parceria para a segurança cooperativa e coletiva e da sua ligação com o desenvolvimento sustentável. A boa articulação institucional , e de meios, é fundamental para o sucesso”, concluiu.

A Ministra do Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, informou que vai ser apresentada a “Proposta das Grandes Opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional e a Proposta do Conceito Estratégico de Defesa Nacional” ao parlamento, esta quinta-feira, na segunda sessão plenária de junho, documento já submetido ao Conselho Superior da Defesa Nacional para apreciação.