Portugal e UE desenvolvem gestão de resíduos sólidos no Maio

A ilha do Maio, onde vivem cerca de seis mil pessoas, vai ter um centro para processar resíduos sólidos, no âmbito de um projecto com apoio da União Europeia (UE) e Portugal, foi hoje anunciado.

O projecto de três anos “terá como resultado principal a construção e operacionalização de um Centro Integrado de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos”, com apoio técnico da Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto (LIPOR), anunciou a embaixada portuguesa, em comunicado.

“O projecto pretende contribuir para que o município do Maio garanta uma gestão eficaz e sustentável dos resíduos sólidos, através da criação de um sistema de recolha, tratamento e valorização dos resíduos e da sensibilização da população para as questões ambientais”, detalhou.

A ilha do Maio apesar de estar rodeada de praias em estado quase virgem e ter outros pontos de interesse a pontuar uma paisagem árida, tem tido dificuldades em fixar projectos turísticos, com que espera reter a população e dinamizar a economia.

O projecto CITRES MAIO - Centro Integrado de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos na Ilha do Maio conta com co-financiamento da UE e da Cooperação Portuguesa através do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. que assegurará também a implementação do projecto na modalidade de cooperação delegada.

Os parceiros nacionais são a Câmara do Maio, o Ministério da Agricultura e Ambiente, a Direcção Nacional do Ambiente, a Agência Nacional de Água e Saneamento e a Empresa Água e Energia do Maio.