Câmara Municipal e Ministério do Mar inauguram casa do pescador do Tarrafal

A Câmara Municipal e o Ministério do Mar procederam hoje à inauguração da casa do pescador do Tarrafal, que visa satisfazer uma reivindicação da comunidade piscatória do município.

O projecto teve um orçamento de cerca de 12 milhões, subdivididos pelo Ministério do Mar e pela autarquia e contempla espaços verdes, espaços para serviços de restauração e ainda vai receber um centro de mergulho. Segundo o ministro do Mar, Abraão Vicente, este projecto é cofinanciado entre a Câmara Municipal e o Ministério do Mar, através do Fundo autónomo das Pescas, que visa sobretudo dar condições de dignidade a esta classe. "Aqui no Tarrafal creio que a casa ficou com uma dignidade extra por estar perto do mar, por ter uma praça digna, por ter um centro de mergulho acoplado, serviço de restauração e por ser um edifício bonito no centro do Tarrafal”, sublinhou. Já o presidente da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, José Freitas de Brito, afirmou que o projecto é uma mais-valia para o município e principalmente para os pescadores, visto que vai beneficiar centenas de pessoas que directa ou indirectamente estão ligadas à pesca. Segundo o autarca, o projecto é cumprir uma reivindicação antiga da classe e que vai ao dispor da associação dos pescadores para a realização das suas actividades, para além albergar outros serviços que irão beneficiar toda a comunidade. O Ministério do Mar procedeu ainda ao lançamento da obra de construção da delegação do IMP – Instituto Marítimo e Portuário, em São Nicolau.

