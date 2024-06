Um grupo de 16 jovens na casa dos 16 a 20 anos foi hoje apresentado ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina, indiciado da prática de diversos crimes.

A informação foi avançada à Inforpress por uma fonte judicial, explicando que hoje, só foram feitas as audições e o despacho será dado no sábado, visto que as audições iniciaram logo pela manhã e só terminaram por volta das 20:00.

Estes jovens, segundo a mesma fonte, pertencem a um grupo formado no município de Assomada com o nome PDS [Putos de Santiago] e foram detidos por um mandado do Ministério Público.