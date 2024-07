Tarrafal de Santiago: Consumo abusivo de bebidas alcoólicas preocupa população de Chão Bom

Os moradores da vila de Chão Bom, no município do Tarrafal, no interior de Santiago, estão preocupados com o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, sobretudo do grogue de “má qualidade” por parte dos adolescentes e jovens.

Esta preocupação foi manifestada à Inforpress pelo professor aposentado e activista desportivo Guilherme Mendes Ferreira e pelo jovem Domingos Gomes, que pediram mais fiscalização e engajamento das autoridades, sobretudo da Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE) e a Câmara Municipal do Tarrafal, neste combate.

Guilherme Ferreira, de 66 anos, pediu as autoridades municipais para associarem-se à Fundação “Menos Álcool, Mais Vida”, que comemorou no passado dia 01 de Julho, o Dia Nacional de Luta contra o Uso Abusivo do Álcool, este ano sob o lema “Menos álcool, mais saúde mental” alinhado com a declaração do Ano da Saúde Mental.

A instituição deste dia pela Assembleia Nacional teve como objectivo uma maior conscientização da sociedade para a problemática bem como de promover a doação de comportamentos saudáveis de modo a reduzir o consumo abusivo do Álcool e as consequências no seio da sociedade cabo-verdiana.

Não obstante ter mostrado a sua satisfação com o arranque da obra da placa desportiva nessa extensão da cidade do Tarrafal, o antigo jogador e treinador pediu à edilidade para não criar espaços para colocação de quiosques para venda de bebidas alcoólicas nessa infra-estrutura desportiva.

Este morador lamentou o facto de apesar de existir a lei a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na via pública continuar a ser uma prática em Chão Bom, insistindo que com isso não vão conseguir dar combate ao consumo abusivo do álcool, que é considerado um problema de saúde pública.

Ciente de que é possível dar combate a este flagelo, Guilherme Ferreira pediu mais fiscalização nos bares por parte da IGAE e dos serviços de fiscalização da edilidade tarrafalense nos bares locais, para que se evite e os mesmos vendam grogue de “má qualidade”.

Guilherme Ferreira instou ainda ao IGAE a reforçar a fiscalização nos locais de fabrico de grogue, assegurando que é o grogue de “má qualidade” que está a “destruir” a população local, sobretudo os adolescentes e jovens.

Na mesma linha, Domingos Gomes mostrou-se preocupado com o nível de consumo excessivo do álcool e outras drogas em Chão Bom, tendo sugerido a edilidade a reactivação do centro multiuso, venda a 500 metros de bebidas alcoólicas longe de locais de prática de desporto, conforme a Nova Lei do Álcool, criado há quatro anos.

Propôs ainda a criação de posto turístico para dinamizar o sector turístico na zona e campanha de sensibilização sobre o álcool para que juntos possam combater este mal social, que, segundo ele, tem afectado a população de Chão Bom, sobretudo a camada juvenil.

Tendo em conta que, a vila de Chão Bom celebra esta quinta-feira, 04, a festa da sua santa padroeira Rainha Santa Isabel, os entrevistados da Inforpress reforçaram o apelo no sentido de haver mais fiscalização para se evitar a venda de bebidas alcoólicas aos menores e na via pública.

Também em entrevista à Inforpress, o presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José dos Reis, mostrou-se preocupado com a problemática do consumo abusivo do álcool tanto em Chão Bom como noutras localidades desse município que lidera desde 2020.

“A problemática do álcool no município do Tarrafal à semelhança dos outros a nível do país nos desafia a todos como autoridades, desde municipais e central, ONG e outros parceiros locais”, disse, pedindo um “djunta-mon” (juntar as mãos, em português) de todos para que possam efectivamente minimizar o impacto desta problemática.

A edilidade que lidera desde 2020, segundo ele, através do pelouro da Educação, Saúde e Coesão Social tem estado a traçar medidas de respostas visando minimizar o impacto, sobretudo nas zonas que têm maior foco do consumo do álcool.

“Estamos a ver que alguns jovens estão a enveredar por este caminho, e estamos a criar alternativas de ocupação, através de actividades desportivas, e do próprio emprego para vermos se efectivamente vamos dar combate, mas, esta é uma luta de todos nós e estamos sempre disponíveis para fazer este trabalho em parceria com outras entidades”, afirmou.

Acrescentou ainda que a edilidade tem realizado outras actividdades, como feiras de saúde, tanto em Chão Bom, como noutras localidades visando sensibilizar e consciencializar a população sobre este flagelo que tem destruído muitas famílias tarrafalenses.

Sobre a criação de espaços/quiosques associados às infra-estruturas desportivas, José dos Reis esclareceu que não são para a venda de bebidas alcoólicas, mas, sim estão sendo criados numa lógica de as mesmas serem espaços multiusos para dar rendimento à juventude do Tarrafal.

O consumo abusivo do álcool é considerado um problema de saúde pública, pois o álcool, substância considerada uma droga legal e amplamente aceite socialmente, se afigura entre as mais consumidas a nível mundial, sendo um dos principais factores de risco com impacto na saúde humana, representando cerca de 4,7 % da mortalidade global, num total de 2,6 milhões e um factor causal de mais de 200 doenças e lesões.

Segundo o Relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado a 25 de Junho de 2024, em relação ao percentual de pessoas que consomem álcool em países de língua portuguesa, Portugal tem a maioria com 78,1 %, a seguir está o Brasil com 58,1 %, e Cabo Verde aparece em terceiro lugar com 57,1 %.