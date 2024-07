Presidência da República denuncia perfis falsos no facebook para tentativas de burla

A Presidência da República voltou hoje a denunciar perfis falsos na rede social facebook em nome do Presidente da República, José Maria Neves, e da primeira-dama para tentativas de burla.

Em comunicado de imprensa, a presidência explicou que estes perfis envolvem esquemas de burla que prometem apoio financeiro em troca de documentações e valores em dinheiro.

“Um exemplo recente envolve uma falsa promoção das Nações Unidas, supostamente intermediada pelo Presidente, que de forma enganosa, promete 10 milhões de escudos”, lê-se no documento.

A Presidência da República reforça mais uma vez a importância de denunciar qualquer tentativa de burla e afirma que estes actos criminosos, puníveis por lei já estão sob investigação da Polícia Judiciária.

A nota avança ainda que estão a reunir provas e que é crucial que todos ajudem a identificar os burlões.

“Mais uma vez, apelamos a todos para que se mantenham atentos e desconfiar de todo e qualquer perfil, com os nomes e as imagens do Presidente da República e da primeira-dama e dos cidadãos José Maria Neves e Debora Katisa Carvalho, a pedir amizade nas redes sociais", refere o comunicado.

Explicou também que as redes sociais oficiais do casal Presidencial não requerem pedidos de amizade.

A Presidência da República apelou a todos a desconfiarem de qualquer promessa de dinheiro fácil, sobretudo, nas redes sociais e a não facultarem informações e documentos pessoais sem absoluta certeza de quem se trata e da necessidade.

A mesma fonte avança ainda que qualquer iniciativa Presidencial ou da primeira-dama será sempre comunicada pelas vias oficiais, incluindo a imprensa.

“O casal Presidencial nunca irá oferecer apoio a qualquer que seja, em troca de favores ou dinheiro e qualquer alegado contato directo neste sentido, via redes sociais deve ser encarado como falso e denunciado às autoridades e às próprias plataformas das redes sociais", referiu o documento.

O Chefe de Estado e a primeira-dama utilizam, ainda, de acordo com a Presidência os perfis: Presidência da República de Cabo Verde, José Maria Neves Presidente, José Maria Neves, Débora Katisa Carvalho - Primeira Dama CV e Débora Katisa CarvalhoOficial.