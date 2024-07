INPS e Projecto Action/Portugal promovem conferência sobre inclusão e sustentabilidade

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e o Projecto Action/Portugal da Organização Internacional do Trabalho realizam, segunda-feira, na Praia, uma conferência sob o lema “Inclusão e Sustentabilidade: Desafios e Oportunidades para o futuro da Segurança Social.

A conferência acontece a partir das 09:00 num dos hotéis da capital, no âmbito das comemorações do Dia Nacional da Segurança Social, que se celebra na segunda-feira, 15 de Julho.

Na ocasião vai ser apresentado o segundo Boletim Estatístico do Sistema de Protecção Social em Cabo Verde, 2021-2023.

No evento vão ser ainda apresentados dois painéis: o primeiro a Sustentabilidade do Sistema face às tendências demográficas e socioeconómicas, e o segundo intitulado a Universalização da Protecção Social: Desafios e Estratégias.

O evento vai contar com a presença do ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, do presidente do Instituto Nacional de Previdência Social, Mário Rui Fernandes, da coordenadora residente do Sistema das Nações Unida, Patrícia Portela, e do encarregado de Negócios da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, Nuno Félix.