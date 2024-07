MCIC apoia Fladu Fla com 700 contos por ano até 2026

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) e a associação teatral Fladu Fla assinaram, na manhã desta segunda-feira, um protocolo de apoio financeiro e institucional, orçado em 700 mil escudos por ano, destinado à realização do Festival Internacional de Teatro do Atlântico (TEARTI) 2024.

Segundo o ministro Abraão Vicente, o protocolo, que vigora até 2026, pode ser revisto anualmente, mas nunca abaixo do valor estabelecido.

“Isso significa que os 700 mil escudos são a plataforma mínima de colaboração anualmente, como o próprio protocolo diz. Todos os anos nós podemos rever este protocolo, mas nunca abaixo deste valor estabelecido. Nós assinamos até 2026 na lógica de que estes são eventos que, terminando também este mandato, o próximo Governo, independentemente de cor partidária que possa ter, continue a renovar estes protocolos”, afirmou.

O governante considera necessário um maior apoio do sector privado aos grupos das artes cénicas.

“É necessário que o sector privado apoie mais, apoie melhor, esteja mais presente no sector da cultura, porque se na música temos quase 22 festivais ao ano, no caso do teatro temos três festivais. Temos o Sal em cena, que também tem um protocolo de três anos, temos o nosso festival do Atlântico, que tem o protocolo de três anos, temos o Mindelact, o mais antigo de Cabo Verde, e nada mais. Portanto, é preciso que essas três infra-estruturas sejam, de facto, apoiadas e sejam acarinhadas pelos municípios, no sentido de termos mais formações, mais workshops, mais intercâmbio com a comunidade internacional”, frisou.

O director de produção do grupo Fladu Fla, Jailson Miranda, entende que o protocolo, que vai na sua oitava edição, é de grande importância para o grupo uma vez que tem permitido uma elevação da cultura e trazer grupos internacionais para os palcos do país.

“É de extrema importância esse apoio porque vemos os resultados com a dimensão que este festival está a ter. É um festival internacional de teatro e temos cada vez mais inscrição de grupos internacionais querendo participar do evento, o que nos deixa muito satisfeitos. Já tivemos grupos vindos do Brasil, Portugal e no último ano tivemos grupos da Espanha e Marrocos, então é bom ver que estamos a caminhar e ao mesmo tempo conseguimos levar a nossa cultura para outros países”, declarou.

A assinatura do protocolo de apoio financeiro e institucional entre a Associação Teatral Fladu Fla e por ano tem a duração de 3 anos.