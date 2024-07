Boa Vista: Três detidos e mais de 400 indivíduos abordados em operação policial

Cerca de 400 pessoas foram abordadas e revistadas na via pública na madrugada de hoje em várias localidades da ilha, três dos quais conduzidos à esquadra para identificação, e 16 estabelecimentos comerciais foram encerrados, anunciou hoje a Polícia Nacional.

Segundo o Comando Regional da Polícia Nacional na Boa Vista, a operação, que decorreu no bairro da Boa Esperança, centro da cidade de Sal Rei e na localidade de Rabil, foi realizada esta madrugada no âmbito do Plano Operacional 2024 Seguro em curso, envolvendo 84 efectivos, quatro viaturas e r 66 câmaras de videovigilância.

O plano foi dado a conhecer na madrugada de hoje em conferência de imprensa pelo Comandante da Esquadra de Sal Rei, António Tavares, antes de rusga noturna.

O Comandante informou que o plano arrancou no passado dia 15 com uma “operação stop” e fiscalização comercial, indicando que pelo meio já foram realizadas duas acções de policiamento na Zona Norte e no Bairro de Boa Esperança.

Segundo o responsável policial, o plano tem como objetivo garantir que o verão decorra dentro de um “clima de harmonia, paz, segurança e tranquilidade” para as pessoas e seus bens, e reforçar o sentimento de segurança da população local e todos os que escolhem Boa Vista para passar esta época.

A Polícia adianta que haverá mais acções de patrulhamento auto e apeado no centro da cidade, arredores e povoados, rusgas nopturnas nas zonas com maior índice criminal, fiscalização e controlo marítimo no porto, praias balneares e das actividades pesqueiras, sobretudo, das espécies protegidas ou em período de defeso.

As autoridades prometem mais operações stop para o controlo do transito rodoviário, controlo da venda e consumo de álcool, e do cumprimento do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.