Presidentes dos parlamentos da CPLP reúnem-se durante dois dias em Maputo

​Os presidentes dos parlamentos dos países da CPLP reúnem-se hoje e terça-feira, 23, em Maputo, com a “Promoção da Democracia e do Estado de Direito” na agenda, de acordo com o programa do encontro.

Trata-se da 13.ª sessão ordinária da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), que vai igualmente fazer um ponto de situação sobre “Os Processos Eleitorais nos Estados Membros da CPLP” e realizar reuniões sobre “Estratégia, Legislação, Cidadania e Circulação", “Economia, Ambiente e Cooperação” e “Língua, Educação, Ciência e Cultura”. Ao longo dos dois dias estão também previstos encontros das redes de mulheres e de jovens dos parlamentos da CPLP. No âmbito do evento, os presidentes dos parlamentos dos países da CPLP serão recebidos pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi. O presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, vai participar na 13.ª sessão ordinária da AP-CPLP. A AP-CPLP é dirigida pela presidente do Senado da Guiné-Equatorial, Teresa Efua Asangono. A CPLP tem como estados-membros Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

