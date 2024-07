Governo quer Comissão Nacional de Comércio mais funcional

​Cabo Verde está a trabalhar para tornar a sua Comissão Nacional de Comércio mais funcional e capaz de responder aos actuais desafios. Garantia deixada hoje por Alexandre Monteiro, ministro da Indústria, Comércio e Energia, à margem de uma reunião com a delegação da Organização Mundial do Comércio que está de visita ao país

“Estamos a trabalhar na alteração da Comissão Nacional do Comércio, que é uma peça importante na estrutura de governança do comércio externo do país e esta adequação é sobretudo no sentido de tornar mais funcional e de responder de forma mais eficaz aos desafios actuais. Já temos a proposta pronta e que aguarda a consulta que pretendemos fazer a todos os intervenientes do processo antes da sua aprovação pelo Governo”, afirmou.

Alexandre Monteiro reconhece a importância da OMC para alcançar o mercado global e atrair investidores.

“Cabo Verde, como todos os SIDS, tem um mercado reduzido, são países com uma redução em termos de dimensão geográfica e demográfica, portanto, necessita do mercado global para exportar, expandir, promover e também atrair investimentos. Portanto, é este o nosso posicionamento, somos uma pequena economia aberta ao mundo que necessita do comércio internacional para promover o seu desenvolvimento sustentável e, por conseguinte, precisa também deste mercado para diversificar a sua economia”, frisou.

Como país insular em desenvolvimento, Cabo Verde necessita de atenção especial.

O analista de Políticas Comerciais da OMC, Robson Fernandes, recorda a existência de abordagens especiais para economias mais vulneráveis.

“Dentro do marco da OMC existe algumas considerações especiais a economias mais vulneráveis, dependendo das suas posições geográficas, para que todos possam obter os melhores benefícios desse engajamento, dessa participação no comércio internacional. E também possibilitar que investidores estrangeiros possam aportar a Cabo Verde,entrar e contribuir para a economia local trazendo não só turistas, mas também maiores investimentos”, asseverou.

O primeiro esboço do Relatório da Política Comercial do país será apresentado no final deste ano, para ser discutido numa reunião final, agendada para Maio de 2025, em Genebra. A missão da OMC começou hoje e prolonga-se até quinta-feira.